Grand-Slam-Turnier
Zweiter deutscher Tennisprofi bei US Open schon früh raus
Yannick Hanfmann
Ohne Chance in der ersten Runde: Yannick Hanfmann. (Archivbild)
Marijan Murat. DPA

Der Auftakt beim Grand-Slam-Turnier in New York misslingt aus deutscher Sicht. Nach der Niederlage für die Nummer eins bei den Frauen folgt das nächste Aus.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Yannick Hanfmann ist nach Tamara Korpatsch als zweiter deutscher Tennisprofi bei den US Open direkt zum Auftakt gescheitert. Der 34-Jährige musste sich dem an Nummer 25 gesetzten Chilenen Alejandro Tabilo mit 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6 geschlagen geben.

Hanfmann blieb in den ersten beiden Sätzen ohne Chance. Den dritten Durchgang drehte er zwar noch nach einem Rückstand, am Ende musste er sich jedoch verdient geschlagen geben.

Hanfmann wartet damit auch nach dem vierten Anlauf noch auf seinen ersten Hauptrundensieg beim Grand-Slam-Turnier in New York. Als weitere deutsche Davis-Cup-Spieler absolvieren Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier am Dienstag (Ortszeit) ihre Erstrundenpartie.

Korpatsch, deutsche Nummer eins bei den Frauen, hatte gegen das österreichische Toptalent Lilli Tagger mit 0:6, 6:7 (4:7) verloren.

© dpa-infocom, dpa:260831-930-612168/1

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