Im ersten Saisonspiel haben die Detroit Lions scheinbar alles unter Kontrolle und führen 21:0 - am Ende rettet Amon-Ra St. Brown sein Team mit einem Touchdown in der Verlängerung.

Detroit (dpa) - Für seine beiden ersten Touchdowns der Saison bekam Amon-Ra St. Brown einen Spielball von seinem Trainer Dan Campbell. Der Coach der Detroit Lions wusste genau, welch großen Anteil der Deutsch-Amerikaner am erfolgreichen Saisonstart der Detroit Lions hatte. In der Verlängerung sorgte der 26-Jährige mit seinem zweiten Touchdown der Partie für die entscheidenden Punkte beim 31:30-Sieg gegen die New Orleans Saints. Der beste deutsche Passempfänger in der Geschichte der National Football League hatte zuvor schon die 21:0-Führung ermöglicht.

«Einen haben wir, weiter geht’s», sagte St. Brown in der Kabine über den ersten Sieg - wohl wissend, dass die Lions nach der komfortablen Führung den Zugriff auf die Partie verloren hatten und auch er in entscheidenden Momenten nicht helfen konnte, die Fans im Ford Field zu beruhigen. Mit insgesamt zehn gefangenen Pässen über 67 Yards war St. Brown im ersten Saisonspiel aber dennoch der erfolgreichste Offensiv-Spieler seines Teams. Er kommt nun auf insgesamt 46 Touchdowns in seiner NFL-Karriere und ist damit mit großem Abstand deutscher Rekordhalter.

Marlin Klein fängt ersten Pass seiner NFL-Karriere

Trotz der Niederlage der Houston Texans gegen die Buffalo Bills hatte auch Rookie Marlin Klein einen zumindest persönlich guten Start in die Saison. Gegen die Bills verloren die Texans zwar 31:36 und gaben in den Schlusssekunden die Chance auf den Sieg aus der Hand. Der Kölner überzeugte auf seiner Position als Ersatz-Tight-End aber und fing erstmals in einem Hauptrunden-Spiel der National Football League einen Pass. Der Wurf von Quarterback C.J. Stroud ging über 16 Yards und ermöglichte den Texans einen First Down und die Fortsetzung ihrer Angriffsserie im ersten Viertel.

Giants gewinnen erstes Heimspiel mit neuem Trainer gegen Cowboys

Im ersten Sunday-Night-Spiel der Saison holten die New York Giants einen Heimsieg gegen die Dallas Cowboys. Mit dem neuen Trainer John Harbaugh in der Verantwortung überzeugten die Gastgeber im Stadion des WM-Finales und bezwangen den ewigen Rivalen aus Texas verdient 28:20. Quarterback Jaxson Dart hatte eine gute Partie mit drei Touchdown-Pässen, Isaiah Likely, der mit Harbaugh schon bei den Baltimore Ravens zusammengearbeitet hatte, fing zwei der Touchdowns. Cowboys-Quarterback Dak Prescott dagegen leistete sich einen Fehlpass, sein zweiter Touchdown-Pass kam zu spät für ein Comeback.

Die Saison hatte mit einem Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots begonnen. In der Neuauflage des Super Bowls drehten die Seahawks einen 0:10-Rückstand und gewannen 13:10. Der Super Bowl zum Ende dieser Saison ist im Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles.