Zwei Personenzüge im Bahnhof Konz-Karthaus besprüht

Im Bahnhof Konz-Karthaus besprühten bisher unbekannte Personen zwei dort abgestellte Personenzüge auf einer Gesamtfläche von 120 qm. Festgestellt wurden die Farbschmierereien am 7. Januar 2026. Der verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

