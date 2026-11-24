Vor zwei Jahren wurde Dommaraju Gukesh mit 18 Schachweltmeister – nun muss er seinen Titel gegen den formstarken Javokhir Sindarov verteidigen. Warum Experten trotzdem Chancen für den Inder sehen.

Neu-Delhi (dpa) - Für den Schach-Weltverband Fide ist es der «jüngste WM-Kampf» der Schach-Geschichte: Wenn Weltmeister Dommaraju Gukesh aus Indien auf Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan trifft, sind beide zum Auftakt in Genf 20 Jahre alt. Als sich Gukesh vor zwei Jahren mit 18 Jahren die Schachkrone aufsetzte, galt er als jüngster Schach-Weltmeister überhaupt.

Seither lief es für ihn allerdings weniger gut, in der Weltrangliste rutschte er deutlich ab. Dennoch hoffen Millionen Fans in seiner schachbegeisterten Heimat auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Der Druck auf den jungen Inder ist entsprechend groß.

«Ich musste eine sehr schwierige Zeit meistern, diese zwei Jahre waren äußerst hart für mich», sagte Gukesh der «Süddeutschen Zeitung». Er habe viel über sich und das Leben gelernt und sei dankbar, erneut bei der WM zu sein. Das Match, das heute beginnt und bis Mitte Dezember dauert, umfasst 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Bei Gleichstand folgt ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Sindarov ist Favorit

Auf dem Papier ist Sindarov klarer Favorit. Mit einer Elo-Zahl von 2.782 liegt er in der November-Weltrangliste auf Platz vier. Das Kandidatenturnier im Frühjahr gewann er mit 1,5 Punkten Vorsprung, sechs Siegen und ohne Niederlage. Dabei bezwang er unter anderem die Nummer zwei und drei der Weltrangliste, Hikaru Nakamura und Fabiano Caruana aus den USA.

Gukesh steckt dagegen in einer Ergebniskrise. Nach seinem WM-Titel hatte er noch an der Marke von 2.800 Elo gekratzt. Inzwischen ist er auf 2.710 und Rang 26 abgerutscht. Auch im direkten Vergleich liegt Sindarov mit zwei Siegen und einem Remis vorn.

Motivationsloch?

Indische Kommentatoren vermuten bei Gukesh einen Motivationsmangel. Diese Einschätzung treffe Gukesh derzeit «wie ein Schlag auf den Kopf», sagte Indiens erster Schachweltmeister und heutiger Fide-Vizepräsident Viswanathan Anand. Dennoch sieht er für seinen Landsmann Chancen.

Auch der indische Sportjournalist und Schachexperte V. Krishnaswamy verweist auf Gukeshs Erfahrung aus dem erfolgreichen WM-Kampf gegen Ding Liren und glaubt an eine Titelverteidigung. Seine jüngsten Ergebnisse seien zwar nicht besonders gut. «Aber das liegt ja auch daran, dass es auf der internationalen Bühne so viele junge Stars gibt.» Immer mehr Länder brächten junge Spitzenspieler hervor.

Gukeshs kometenhafter Aufstieg

Krishnaswamy erwartet, dass der Schach-Boom in Indien weiter anhält. Das Land habe inzwischen 100 Großmeister hervorgebracht. Bemerkenswert sei, dass drei Viertel von ihnen noch aktiv seien. Schach-Unterricht sei zudem ein lukratives Geschäft geworden.

Gukesh galt früh als Supertalent. Mit knapp sieben Jahren begann er, Schach zu spielen, mit zwölf wurde er zum zweitjüngsten Großmeister der Geschichte. Seine Eltern nahmen ihn früh von der Schule, damit er sich stärker auf Schach konzentrieren konnte. Vor zwei Jahren ging Gukesh als Favorit in das WM-Duell gegen den deutlich älteren und erfahreneren Chinesen Ding Liren.

Gezieltes Training

Wie geht Gukesh mit der aktuellen Krise um? In einem von «chess.com» aufgezeichneten Gespräch mit Anand räumte er ein, mit hohen Erwartungen und großem Druck nicht richtig umgehen zu können.

Schon Ende März hatte er sich selbstkritisch an seine Fans gewandt. Seine jüngsten Leistungen seien enttäuschend gewesen - für ihn selbst ebenso wie für seine Unterstützer. Gemeinsam mit seinem Team habe er deshalb beschlossen, vorerst weniger Turniere zu spielen und gezielt zu trainieren.

Die Schach-Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell freuen. Krishnaswamy vergleicht Gukeshs Chancen mit einer Taktik aus dem Boxen: den Gegner immer wieder herausfordern, seine Angriffe abwehren - und durchhalten, bis dieser müde wird.