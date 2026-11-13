Ist Alexander Zverev verdient Weltranglistenerster? Diese Frage wird vor den ATP Finals zum Jahresabschluss diskutiert. Für den Tennisstar ist das Turnier eine große Chance - aber auch ein Risiko.

Turin (dpa) – Mitten in seinem Kampf um die Tennis-Krone und gegen die vielen Kritiker ist Alexander Zverev bei «Wer wird Millionär?» zu sehen. Beim Prominenten-Special der RTL-Quizshow am kommenden Donnerstag ist der 29-Jährige aber nicht etwa Kandidat, sondern zugeschalteter Gast für Freundin Sophia Thomalla.

Die Sendung wurde im September aufgezeichnet, als sich Zverev gerade zum US Open-Champion gekürt hatte. Von Moderator Günther Jauch zum Schlaf kurz nach dem Triumph befragt, antwortete er lächelnd: «Ich glaube, Herr Jauch, Sie kennen die Antwort auf diese Frage.»

Seitdem hat sich Zverev vom Feiern längst erholt, für ihn heißt es ab Sonntag bei den ATP Finals: «Wer wird Weltmeister?». Beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison geht es um den inoffiziellen WM-Titel. Zverev will in Turin sein Erfolgsjahr nach den zwei Grand-Slam-Siegen in New York und Paris sowie der Eroberung der Nummer eins krönen und seine Kritiker zum Verstummen bringen. Er kann der Tenniswelt zeigen, dass er zurecht ganz oben steht – bei einem Scheitern wird die Debatte aber erst recht Fahrt aufnehmen.

Zverev ist genervt

Es «nerve» ihn, dass er sich «so oft rechtfertigen» müsse wie wohl kein Weltranglistenerster zuvor, beklagte sich Zverev jüngst nach seinem frühen Aus beim Masters in Paris. Für ihn selbst sei klar: «Ich habe es verdient, dort zu sein, wo ich bin.»

Das sehen einige anders. Sie argumentieren, dass Zverev vor allem vom monatelangen Fehlen seiner Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz profitierte. Seine negative Bilanz gegen Top-Ten-Spieler spielt den Kritikern in die Karten. Will sich Zverev in der Inalpi Arena von Turin zum dritten Mal nach 2018 und 2021 zum ATP-Champion krönen, muss er reichlich Top-Ten-Spieler schlagen. Womöglich auch Alcaraz, der bei Experten und Wettanbietern als Topfavorit gehandelt wird.

«Ich bin motiviert», sagte Zverev der «Corriere dello Sport». Druck, es anderen beweisen zu müssen, verspürt der 29-Jährige aber angeblich nicht: «Nein, ich glaube nicht, dass ich noch viel zu beweisen habe.»

Zuerst gegen spanischen Shootingstar

Zum Auftakt am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr/Sky) trifft der Hamburger auf den spanischen Turnier-Debütanten Rafael Jodar. Weitere Gruppengegner sind der Franzose Arthur Fils und der US-Amerikaner Ben Shelton, den Zverev zuletzt im Finale der US Open bezwingen konnte. Alcaraz spielt in der anderen Gruppe, ein Duell mit Spaniens Tennis-Ass ist frühestens im Halbfinale möglich.

Klar ist: Die ATP-Krone würde sein Traumjahr veredeln. Zverev konnte in 2026 sein Grand-Slam-Trauma ablegen und Weltranglistenplatz eins erobern. Seine Vorgänger Boris Becker und Steffi Graf hätten die Deutschen in der Vergangenheit viele Jahre «verwöhnt», so Zverev: «Jetzt bin ich an der Reihe.»

Darum geht es beim Disput zwischen Zverev und Becker

Becker und Graf flogen die Sympathien in Deutschland nur so zu – anders als Zverev. Becker sagte jüngst, dass das auch mit Zverevs mitunter «nicht gerade freundlichem» Verhalten gegenüber deutschen Journalisten zusammenhängen könnte – und das konterte Zverev scharf: «Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt.»

Der in der Öffentlichkeit ausgetragene Disput suggeriere einen Machtkampf, «den es eigentlich gar nicht gibt», sagte Becker nun. Der dreimalige Wimbledon-Gewinner stellte klar, er sei Zverevs «größter Fan» und freue sich, «dass er so gut spielt und hoffentlich geht das noch lange so gut. Punkt.»

Becker hegt auch überhaupt keine Zweifel, dass Zverev zurecht als Weltranglistenerster das Tennis-Jahr beenden wird. «Nummer eins wird man nicht zufällig. Er hat es sich im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet», sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniersieger: «Er hat über den Kampf zum Spiel gefunden.» Zum ATP-Saisonabschluss steht Zverev nochmal ein doppelter Kampf bevor.