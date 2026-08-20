Alexander Zverev hat im Achtelfinale einen Matchball und liegt auch im dritten Satz vorne, scheidet aber dennoch aus. Vor den US Open sucht Deutschlands bester Tennisprofi weiter seine Spitzenform.

Cincinnati (dpa) – Tennisstar Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Cincinnati das Viertelfinale verpasst. Der French-Open-Gewinner musste sich dem US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:4, 6:7 (6:8), 4:6 geschlagen geben. Der topgesetzte Zverev galt als Turnierfavorit, da die beiden Ausnahmekönner Carlos Alcaraz (Spanien) und Jannik Sinner (Italien) aus Verletzungsgründen auf einen Start verzichtet hatten.

Beim Stand von 3:4 im zweiten Satz wurde die Begegnung wegen Regens unterbrochen. Erst nach knapp eineinhalb Stunden Zwangspause konnte es weitergehen. Zverev tat sich dabei schwer und konnte auch die Fehler des Gegners nur bedingt nutzen. Seinen ersten Matchball nutzte der 29-Jährige nicht zum Sieg, stattdessen ging es in den dritten Satz. Dort leistete sich Zverev zu viele Fehler mit seiner Vorhand, gab eine Break-Führung aus der Hand und erlaubte Paul das Comeback.

«Er hat mir einige gute Situationen angeboten und Doppelfehler gemacht, das hat mir geholfen», sagte Paul auf die Frage, wie er die Partie noch gedreht bekommen habe. «Wir haben hart gearbeitet in der Woche vor dem Turnier und in den Matches auf die Details geachtet.»

Zverev hatte schon in den Runden zuvor seine Probleme

Schon in den Runden zuvor hatte sich der Wimbledon-Finalist schwergetan. Sowohl beim Dreisatzsieg gegen den Briten Cameron Norrie als auch danach gegen den Franzosen Térence Atmane, den er dank zweier gewonnener Tiebreaks bezwang, zeigte sich Zverev noch nicht in Topform. Zuvor war der Olympiasieger von 2021 beim Hartplatz-Turnier in Montreal überraschend nicht über die zweite Runde hinausgekommen.

Cincinnati ist für Zverev und viele andere Tennisstars die Generalprobe für die US Open. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York.