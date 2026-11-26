Auf Alexander Zverev ist Verlass - doch das reicht nicht: Deutschland verliert gegen Großbritannien und verpasst das Halbfinale im Davis Cup. Das lange Warten auf den vierten Triumph geht weiter.

Bologna (dpa) - Mit bangen Blicken verfolgte Alexander Zverev das entscheidende Doppel, er feuerte seine Teamkollegen lautstark an und spendete aufmunternden Applaus - doch all das nützte nichts. Auf der Bank musste der Weltranglistenerste mit ansehen, wie die deutsche Titel-Mission bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna überraschend bereits im Viertelfinale scheiterte und sein Tennis-Traumjahr mit einer herben Enttäuschung endete.

Im entscheidenden Doppel verloren Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Henry Patten/Neal Skupski mit 2:6, 6:7 (6:8) und besiegelten damit das frühe Aus im Duell mit Großbritannien, das sich 2:1 durchsetzte. Zverev hatte zuvor mit seinem 6:3, 6:2-Sieg gegen Arthur Fery für den 1:1-Ausgleich gesorgt. Zum Auftakt hatte Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3, 2:6 verloren.

Langes Warten geht weiter

Damit ist der Traum vom ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 33 Jahren geplatzt. Zverev hatte für diesen Traum extra seinen Urlaub auf den Malediven um eine Woche verschoben - jetzt fliegt er mit einer Enttäuschung im Gepäck dorthin.

Die Saisonbilanz des 29-Jährigen ist dennoch phänomenal. Bei den French Open in Paris und den US Open in New York feierte der gebürtige Hamburger seine ersten beiden Grand-Slam-Turniersiege, seit Anfang November ist er die Nummer eins im Männer-Tennis. Bei den ATP Finals kam er bis ins Finale und musste sich dort gehandicapt von Sprunggelenk-Schmerzen dem Ausnahmekönner Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Auf Zverev war Verlass

Zverev war nach seinem Match noch vorsichtig optimistisch. «Das Team brauchte mich heute, wir brauchten natürlich den Sieg», hatte er gesagt: «Ich bin glücklich, dass ich heute abliefern konnte. Aber wir sind noch nicht durch.» Er warnte, dass das Doppel eine «sehr schwere Aufgabe» werden würde - und er behielt recht.

Auf ihn selbst war wieder mal Verlass. Die Sprunggelenk-Schmerzen, die ihn bei den ATP Finals beeinträchtigt hatten, tauchten Mitte des zweiten Satzes wieder auf, wie Zverev verriet: «Aber es ist okay, wir sind am Ende der Saison. Mein Körper braucht einfach auch mal eine Woche frei.» Die Auszeit bekommt er nun früher als gewünscht.

Keine Revanche gegen Alcaraz

In Bologna hatte er auf eine Revanche im Halbfinale gegen Alcaraz gehofft. Der Weltranglistendritte führt das spanische Team an, das in seinem Viertelfinale am Abend gegen Österreich spielt. Doch schon jetzt steht fest: Zum erhofften Showdown gegen Spanien wird es aus deutscher Sicht nicht kommen.

Zverev und Co. waren mit großen Erwartungen nach Bologna gereist. Es wäre etwas «ganz Besonderes, mit dieser Mannschaft, die schon viele Jahre zusammenspielt, den Davis Cup zu gewinnen», hatte Zverev vor dem Viertelfinale gesagt. Er wisse auch, dass sich «das Zeitfenster für uns ein bisschen schließt». Struff (36), Yannick Hanfmann (35), Krawietz (34) und Pütz (39) sind deutlich über 30. Pütz beendet im nächsten Jahr seine Karriere, sein letzter Einsatz an der Seite von Krawietz war nicht von Erfolg gekrönt.

Struff konnte an seine zuletzt famosen Leistungen, als er unter anderem den serbischen Superstar Novak Djokovic bezwang, nicht anknüpfen. Zwar kämpfte sich der Warsteiner gegen Norrie zurück, konnte seine Breakchancen im entscheidenden dritten Durchgang aber nicht nutzen - anders als sein Gegner.

Struff: «Es war brutal»

«Ich habe gespürt, dass das Momentum ein bisschen auf meiner Seite war. Und dann war es brutal, dass ich keinen Breakball verwerten konnte», sagte Struff hinterher. Norrie habe seine Chancen genutzt, «und im Tennis geht es darum». Es sei «sehr schwer», den Rückstand noch umzudrehen, ahnte der 36-Jährige. Wenige Stunden später war das deutsche Aus besiegelt.