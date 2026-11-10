Alexander Zverev und der Laver Cup - das ist bislang eine pure Erfolgsgeschichte. Auch die Jubiläumsausgabe des Events lässt sich der deutsche Tennisstar nicht nehmen.

Los Angeles (dpa) – Der Weltranglistenerste Alexander Zverev wird auch bei der Jubiläums-Ausgabe des Laver Cups im kommenden Jahr in Kalifornien am Start sein. Der 29 Jahre alte Hamburger gehört laut Pressemitteilung des Veranstalters genau wie Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz dem Team Europa an. Zverev, Alcaraz und Co. hatten im vergangenen September in London im Duell mit einer Weltauswahl den Titel gewonnen.

Beide Stars sind die ersten Spieler, die für das Showturnier vom 24. bis 26. September 2027 bestätigt wurden. Es ist die insgesamt zehnte Ausgabe des Events, das 2017 von Tennis-Idol Roger Federer ins Leben gerufen wurde und jährlich stattfindet. Im kommenden Jahr werden die Matches im Intuit Dome in Inglewood/Kalifornien, der hochmodernen Heimspielstätte der LA Clippers aus der Basketballliga NBA, ausgetragen.

Zverev als erfolgreichster Punktesammler

Zverev hat seit der ersten Ausgabe 2017 in Prag an insgesamt sieben Veranstaltungen teilgenommen und war bei allen sechs Siegen von Team Europa dabei. Mit insgesamt 26 Punkten ist er der erfolgreichste Punktesammler in der Geschichte des Wettbewerbs und hält zudem mit acht Siegen den Rekord für die meisten Einzelerfolge.

«Ich bin von Anfang an beim Laver Cup dabei, und es ist zu einer meiner Lieblingswochen des Jahres geworden», wird der zweimalige Grand-Slam-Turniersieger in der Mitteilung zitiert. «Die Atmosphäre auf der Bank, die Intensität der Matches und die Möglichkeit, an der Seite von Spielern anzutreten, die normalerweise die größten Rivalen sind – das alles macht es zu einer völlig anderen Erfahrung.»