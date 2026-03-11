Indian Wells und Alexander Zverev, das war bislang keine Liebesbeziehung. Mit neuer Spielweise schafft es der 28-Jährige aber zum dritten Mal ins Viertelfinale des Turniers. Dort wartet ein Franzose.

Indian Wells (dpa) – Vor dem Viertelfinale in Indian Wells hat Alexander Zverev zwar eine hohe Meinung über seinen kommenden Gegner, lässt aber keinen Zweifel am Einzug ins Halbfinale des ATP-Turniers erkennen. «Er wird am Donnerstag verlieren», sagte Deutschlands bester Tennis-Profi über den Franzosen Arthur Fils. «Er ist ein großartiger Spieler, sehr jung, sehr talentiert. Als er gesund war, am Anfang des vergangenen Jahres, da hat er gezeigt, wozu er in der Lage ist», sagte Zverev. «Aber wenn ich mein Spiel spiele und alles da ist, dann muss ich mir und meinem Spiel und meinen Fähigkeiten vertrauen.»

Der 21 Jahre alte Franzose hatte beim ATP-Turnier in Doha erst im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Von den bislang sechs Duellen gegen Zverev hat der Hamburger vier gewonnen. Beim Masters in Rom gab es im vergangenen Jahr auf Sand einen Sieg für den 28-Jährigen, zuvor in Miami verlor er gegen Fils auf einem Hartplatz wie in Indian Wells. «Ich war immer der Meinung, dass er alles Talent und Potenzial hat. Wenn er diszipliniert genug ist, dann kann er weit kommen und mit den Besten mithalten», sagte Zverev.

Gegen Tiafoe zeigt Zverev sein stärkstes Match

Zverev hatte sich im Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 6:4 durchgesetzt. «Ich bin sehr glücklich über das Match», kommentierte er seinen Erfolg. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste steht Zverev nun zum dritten Mal in seiner Karriere unter den letzten Acht, ins Halbfinale geschafft hat er es noch nie.

Zverev spielt mutig, aktiv und belohnt sich

Gegen Tiafoe zeigte Zverev erneut sein umgestelltes, aggressiveres Spiel. Das erste Break zum 4:2 holte er sich mit einem klasse Diagonalschlag aus der Defensive. Nach 42 Minuten gewann er im großen Stadion 1 auf der Tennis-Anlage den ersten Satz souverän 6:3. «Ich finde ich, dass ich von der Grundlinie sehr dominant war. Das ist etwas, woran ich gearbeitet habe», sagte Zverev dem TV-Sender Sky.

Durch einen Doppelfehler bot er seinem Gegner im zweiten Satz dann die Gelegenheit für ein Break, löste aber auch diese Herausforderung durch aktives und mutiges Spiel mit einem Angriff ans Netz. Das Break zum 4:3 brachte dann die Entscheidung. Nach eineinhalb Stunden nutzte Zverev seinen ersten Matchball zum Sieg und Einzug ins Viertelfinale. Dass es dort gegen Fils gehen würde, wusste er bereits. Der Franzose hatte sich zuvor gegen Felix Auger-Aliassime aus Kanada durchgesetzt.