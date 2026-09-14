Wie geht es für Alexander Zverev nach seinem US-Open-Triumph weiter? Eigentlich wollte die deutsche Nummer eins im Davis Cup spielen. Nach dem Titelgewinn bleibt die Entscheidung aber offen.

New York (dpa) – Alexander Zverev hat nach seinem Titelgewinn bei den US Open einen möglichen Einsatz im Davis Cup am kommenden Wochenende offengelassen. Dabei berichtete der 29-Jährige von einem Konflikt zwischen seiner persönlichen Meinung und den Ansichten seines Teams.

«Ich möchte sehr, sehr gerne Davis Cup spielen. Alle in meinem Umfeld versuchen, mich davon abzuhalten», sagte der zweimalige Grand-Slam-Sieger am Sonntagabend (Ortszeit) in New York. «Aber das werde ich morgen entscheiden.» Dabei werde er auch auf andere Meinungen hören.

Zverev spielt Ende September im Laver Cup in London

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds trifft in der Zwischenrunde des Teamwettbewerbs am kommenden Samstag und Sonntag im westfälischen Halle auf Kroatien. Zverev war vor einem Monat von Michael Kohlmann als Anführer ins Aufgebot berufen worden. Der Bundestrainer hatte jedoch bereits vor Beginn der US Open gesagt, dass man immer abwarten müsse, sollte Zverev ins Finale kommen.

Am Wochenende nach dem Davis Cup steht von Freitag bis Sonntag für den Hamburger als Teil des europäischen Teams gegen die USA der Laver Cup in London an. Zverev hatte mit dem 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 im Finale über den Amerikaner Ben Shelton seinen ersten US-Open-Titel gewonnen.