Drittes Match, dritter Sieg, dazu Gruppenplatz 1 - für Alexander Zverev läuft es bei den ATP Finals weiter rund. Sportlich trifft das auch auf Carlos Alcaraz zu, aber der Spanier hat andere Probleme.

Turin (dpa) - Alexander Zverev setzte sich erschöpft auf die Bank und wirkte eher erleichtert als euphorisiert. Der deutsche Tennisstar bewahrte seine makellose Bilanz bei den ATP Finals und geht einem Halbfinal-Showdown gegen Carlos Alcaraz aus dem Weg. Der Weltranglistenerste gewann gegen den Franzosen Arthur Fils mit 6:4, 7:6 (8:6) und damit auch sein drittes Gruppenmatch - auch wenn er am Ende körperlich leicht angeschlagen wirkte.

«Es ist eine lange Saison», sagte Zverev hinterher: «Am Ende geht es darum, einen Weg zum Sieg zu finden. Das habe ich heute geschafft, ich habe in zwei Sätzen gewonnen, darüber bin ich sehr glücklich.»

Den Gruppensieg hatte er schon vor dem ersten Aufschlag sicher gehabt. Im Halbfinale am Samstag trifft er entweder auf den Russen Daniil Medwedew oder Frances Tiafoe aus den USA.

Auch Shelton im Halbfinale

Durch Zverevs Sieg qualifizierte sich in der John McEnroe Gruppe auch Ben Shelton für die Runde der besten Vier. Der US-Amerikaner, den Zverev im Finale der US Open und auch im zweiten Match bei den ATP Finals besiegen konnte, hatte sich gegen den aufstrebenden Spanier Rafael Jodar mit 7:6 (10:8), 7:5 durchgesetzt.

Spaniens angeschlagenes Tennis-Ass Alcaraz steht bereits vor seinem letzten Vorrunden-Duell am Freitag mit dem Italiener Flavio Cobolli als Sieger seiner Vierergruppe fest. Der 23-Jährige wird Medienberichten zufolge antreten, nachdem er am Donnerstagnachmittag eine MRT-Untersuchung seines linken Oberschenkels hatte vornehmen lassen.

Zverevs Aufschlag «eigentlich unspielbar»

Wie schon in den beiden Matches zuvor gegen Jodar und Shelton konnte sich Zverev auf seinen phänomenalen Aufschlag verlassen. Zverevs erster Aufschlag sei «eigentlich unspielbar, wenn man ehrlich ist», sagte Ex-Spielerin Andrea Petkovic bei Sky. Fils einzige Schwächephase im ersten Satz nutzte der Deutsche zudem eiskalt mit dem entscheidenden Break zum 4:3.

Durch den verlorenen ersten Satz stand das Vorrunden-Aus von Fils fest - doch der Franzose gab sich im Duell mit Zverev nicht auf. Aber Zverev wehrte zwei Satzbälle ab und bewies im Tiebreak auch Kämpfer-Qualitäten: Er schien Probleme am linken Bein zu haben. Tennis-Idol und Sky-Experte Boris Becker sagte: «Ich schüttele gerade den Kopf und bin ein bisschen sprachlos, was eigentlich nie passiert bei mir.»

Zu seinem öffentlichen Disput mit Zverev wollte sich Becker dagegen nicht weiter äußern. «Alles gut, alles entspannt. Mich freut’s, dass er gut Tennis spielt und gewinnt», sagte der dreimalige Wimbledon-Gewinner. Zverev steht einer möglichen Aussprache in Turin offen gegenüber. «Ich möchte ihn auch gerne mal fragen, warum er das Ganze angefangen hat mit so komischen Themen», hatte er zuletzt gesagt.

Sorge um Alcaraz

Tagsüber beschäftigte die Tennis-Szene vor allem die Verletzung von Alcaraz. Der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner hatte sein Training abgesagt und sich in einem medizinischen Zentrum in Nähe der Inalpi Arena untersuchen lassen. Laut «Marca» sei er für das Match gegen Cobolli zuversichtlich, er und sein Team würden die Situation aber täglich neu bewerten.

Sollte sich die Blessur verschlimmern, wäre nicht nur sein Start in der K.-o.-Runde am Wochenende beim Prestigeevent der acht besten Spieler des Jahres in Gefahr. Alcaraz plant auch bei der anschließenden Davis-Cup-Endrunde in Bologna anzutreten. Spanien wäre dort ein möglicher Halbfinal-Gegner für das deutsche Team um Zverev.

Alcaraz hatte sich bei seinem klaren Zweisatzsieg gegen Medwedew am linken Oberschenkel behandeln lassen müssen. «Die Erfahrung, solche Situationen schon mehrfach durchgemacht zu haben, hilft mir dabei, sowohl auf als auch neben dem Platz richtig zu handeln», sagte der Spanier.