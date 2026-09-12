Ben Shelton fordert Alexander Zverev im Endspiel von New York heraus. Der US-Star setzt sich in einem amerikanischen Duell durch. Seine Bilanz gegen Zverev ist verheerend.

New York (dpa) – Alexander Zverev bestreitet das Endspiel bei den US Open gegen Ben Shelton. Der 23-Jährige setzte sich im amerikanischen Halbfinalduell mit seinem Landsmann Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 durch.

Für Shelton ist es das erste Finale bei einem Grand-Slam-Turnier in seiner Karriere. Er hatte im Viertelfinale in einer begeisternden Partie über fünf Sätze den Titelverteidiger Carlos Alcaraz aus Spanien bezwungen.

Makellose Bilanz von Zverev gegen Shelton

«Ich werde euch brauchen am Sonntag, um diese Energie zu bringen», sagte der Weltranglistenneunte unter dem Jubel der Fans im Arthur Ashe Stadium. «Lasst uns dies für die USA tun.»

Zudem gedachte er in seinem Siegerinterview am 25. Jahrestag noch den Opfern des Terroranschlags vom 11. September 2001 und sprach emotional über den Tod der Mutter seines Vaters im aktuellen Jahr. «Das hier ist für sie.»

Zverev besitzt in Duellen mit Shelton eine makellose Bilanz von fünf Siegen aus fünf Spielen. Dabei gab der Hamburger insgesamt nur einen Satz ab. Das bislang letzte Duell entschied Zverev bei den ATP Finals im Vorjahr mit 6:3, 7:6 (8:6) für sich.

Vor den Augen von Showstars wie den Schauspielern Ben Stiller und Salma Hayek und Sportgrößen wie NBA-Champion Jalen Brunson und Tennis-Legende Serena Williams holte sich Tiafoe etwas überraschend den ersten Satz. Shelton stabilisierte sein Spiel, diktierte das Tempo mit seinen kraftvollen Schlägen und gewann die nächsten beiden Durchgänge.

Ärger um Aufschlag: «Du musst doch sofort etwas sagen»

Anfangs des vierten Satzes kam es zu Spannungen, als Tiafoe nicht bereit für einen Aufschlag Sheltons war, die Hand hob und der Punkt nochmal gespielt werden musste. «Du musst doch sofort etwas sagen, sofort», schimpfte Shelton mit der Schiedsrichterin, die aus seiner Sicht nicht schnell genug reagiert hatte. In einem hochklassigen Satz besiegelte Tiafoe seine Niederlage mit einem Doppelfehler.

Zverev hatte sich zuvor mit 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) gegen den Russen Karen Chatschanow durchgesetzt und sein drittes Grand-Slam-Finale in Serie erreicht. Bei den US Open steht er zum zweiten Mal im Endspiel und will seinen zweiten Grand-Slam-Titel nach dem Triumph bei den French Open in diesem Jahr feiern.