Novak Djokovic fordert in Paris Jannik Sinner heraus. Hat der Routinier auch gegen den Weltranglisten-Ersten eine Chance? Einer, der es wissen muss, glaubt: ja.

Paris (dpa) – Alexander Zverev traut Novak Djokovic bei den French Open auch im Halbfinale gegen Jannik Sinner eine Überraschung zu. «Ich denke, im Moment wird er ein bisschen unterschätzt», sagte Zverev, der in Paris im Viertelfinale gegen den 38 Jahre alten Serben verloren hatte. «Es ist komisch, das zu sagen, aber ich glaube, viele Leute haben ihn schon abgeschrieben», sagte der Weltranglisten-Dritte über Djokovic.

Djokovic hatte im ersten halben Jahr einige Durchhänger und schied – für ihn ungewöhnlich – bei einigen Turnieren früh aus. Kurz vor den French Open feierte er beim ATP-Turnier in Genf aber seinen 100. Titel und überzeugt bislang auch im Stade Roland Garros.

Zverev lobt Djokovic

«Er hat bei den Australian Open Carlos Alcaraz geschlagen, er hat hier gegen mich gewonnen. Vergesst das Alter, das sind richtig gute Ergebnisse», sagte Zverev über Djokovic. «Er schlägt immer noch die Besten der Besten. Ich denke, jeder sollte ihn auf der Rechnung haben.»

Djokovic trifft um 19.00 Uhr (Eurosport) im zweiten Halbfinale auf Sinner, der bislang in Paris in furioser Form ist und noch keinen Satz abgegeben hat. Der Italiener geht daher als klarer Favorit ins Duell mit Djokovic. Im ersten Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Alcaraz und der Italiener Lorenzo Musetti gegenüber (14.30 Uhr). Das Finale findet am Sonntag statt.