Turin (dpa) - Alexander Zverev breitete die Arme aus und zeigte mit dem Finger auf seine Brust - ganz nach dem Motto: Die Nummer eins bin ich! Mit einem zweiten Statement-Sieg hatte sich der deutsche Tennisstar soeben bei den ATP Finals vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Der Weltranglistenerste bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin den an Nummer drei gesetzten Ben Shelton aus den USA mit 6:2, 7:6 (7:4).

Schon vor dem letzten Vorrundenmatch am Donnerstag gegen den Franzosen Arthur Fils, der seine Halbfinal-Chancen mit einem 4:6, 6:2, 6:2 gegen Rafael Jodar aus Spanien wahrte, steht Zverevs Einzug in die K.-o.-Runde fest. Der Hamburger hatte zum Auftakt Jodar ebenfalls in zwei Sätzen keine Chance gelassen.

Die beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen beim prestigeträchtigen ATP-Saisonabschluss der acht besten Profis des Jahres ins Halbfinale ein. Zverev peilt in der Inalpi Arena seinen dritten Triumph nach 2018 und 2021 an. Es würde sein Traumjahr mit Grand-Slam-Siegen bei den French Open und US Open sowie der Eroberung der Nummer eins krönen.

Zverev dominiert Shelton im ersten Satz

Gegen Shelton hatte Zverev zuletzt im Finale der US Open gewonnen. Damals war dem 24 Jahre alten US-Amerikaner die Nervosität klar anzumerken - und auch diesmal war der Turnier-Debütant gegen Zverev zunächst klar unterlegen. Gleich im ersten Spiel konnte ihn der Deutsche breaken, die längeren Rallyes entschied im ersten Satz meist Zverev. Auf der Tribüne fieberte Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht, mit.

Im zweiten Durchgang stabilisierte Shelton seinen Aufschlag, doch auch Zverevs Service war nahezu makellos. Im Tiebreak behielt Zverev schließlich die besseren Nerven und beendete das Match nach etwas mehr als anderthalb Stunden. Er baute zudem seine beeindruckende Serie aus: Gegen Linkshänder ist er nun seit 21 Matches ungeschlagen.

Am Donnerstag wartet in Fils aber wieder ein Rechtshänder. Der Franzose sieht dem Duell mit der Nummer eins mit Vorfreude entgegen - und wittert seine Chance. «Es wird hart, aber ich weiß, dass ich kämpfen kann. Ich kann tief in den Kampf eintauchen», sagte der Weltranglisten-Siebte: «Ich habe einfach keine Angst.»

Zverev erhält Trophäe

Am für ihn spielfreien Montag war Zverev mit einer Trophäe geehrt worden, weil er das Jahr als Weltranglistenerster abschließen wird. «Es ist eine große Ehre, diese Trophäe zu halten, Teil dieser Feier zu sein», sagte er: «Das Jahresende als Nummer eins zu beenden, ist etwas Besonderes. Das ist der größte Erfolg meiner Karriere.»

Vor ihm schaffte nur ein anderer männlicher Tennis-Profi aus Deutschland den Sprung an die Spitze: Boris Becker im Jahr 1991. Er und Zverev führten zuletzt einen öffentlichen Schlagabtausch, der für reichlich Schlagzeilen sorgte. Zverev ist zu einer Aussprache in Turin bereit. «Ich möchte ihn auch gerne mal fragen, warum er das Ganze angefangen hat mit so komischen Themen», sagte der Hamburger. Becker ist bei den ATP Finals als Sky-Experte im Einsatz, er wird am Donnerstag für den TV-Sender Zverevs letztes Gruppenmatch kommentieren.