Die Auslosung für Wimbledon steht: Zverev spielt zuerst gegen Alexander Blockx, bei den Frauen steht das Comeback von Serena Williams im Fokus. Auch andere deutsche Profis haben anspruchsvolle Gegner.

London (dpa) – French-Open-Sieger Alexander Zverev bekommt es zum Auftakt des Rasen-Klassikers in Wimbledon mit dem Belgier Alexander Blockx zu tun. Das ergab die Auslosung in London. Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger bestritt bisher zwei Matches gegen den 21 Jahre alten Weltranglisten-37. – beide Partien gewann Zverev in diesem Jahr. Bei den Masters-Turnieren in Rom und Madrid setzte sich der Weltranglisten-Dritte jeweils ohne Satzverlust durch.

Zum Auftakt des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres, das von Montag an bis zum 12. Juli im All England Lawn Tennis and Croquet Club stattfindet, ist der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien gegen den Serben Miomir Kecmanovic klarer Favorit. Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien misst sich mit dem Chinesen Wu Yibing. Auf Djokovic könnte Zverev erst im Finale treffen.

Daniel Altmaier spielt gegen den Slowaken Alex Molcan. Yannick Hanfmann bekommt es mit dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard zu tun. Jan-Lennard Struff kämpft gegen Sebastian Baez aus Argentinien um den Einzug in die zweite Runde.

Serena Williams im Blickpunkt

Bei den Frauen liegt der Fokus auf dem Grand-Slam-Comeback von Serena Williams. Der langjährigen Nummer eins aus den USA wurde die 20-jährige Australierin Maya Joint, Nummer 53 der Weltrangliste, zugelost.

Die deutschen Starterinnen erwischten überwiegend schwere Lose. Tatjana Maria spielt gegen die Kasachin Julia Putinzewa, Tamara Korpatsch muss gegen die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Coco Gauff aus den USA ran. Ella Seidel startet gegen Berlin-Siegerin Linda Noskova aus Tschechin und Eva Lys gegen French-Open-Halbfinalistin Diana Shnaider aus Russland. Laura Siegemund duelliert sich mit der Belgierin Els Mertens.