Alexander Zverev sucht zum Auftakt der Hartplatz-Saison noch nach seiner Form für die US Open. In Montreal verliert er überraschend sein erstes Match - und lässt eine große Chance ungenutzt.

Montreal (dpa) - Nach dem frühen Aus in Montreal und dem überraschenden Dämpfer dreieinhalb Wochen vor den US Open übte Tennisspieler Alexander Zverev schonungslos Selbstkritik. «Das war wahrscheinlich mein schlechtestes Match der Saison. Ich habe nicht viele schlechte Partien gespielt, aber diese war definitiv die schlechteste», sagte Zverev nach der enttäuschenden Leistung beim 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 gegen den niederländischen Weltranglisten-69. Tallon Griekspoor.

Für Zverev war die zweite Runde beim Masters-1000-Turnier in Kanada das erste Match seit der Finalniederlage in Wimbledon gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner vor fast vier Wochen. Die Rückkehr ging komplett schief. «Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, in dieser Woche nicht gut zu spielen, aber ich hatte nicht erwartet, so schlecht zu spielen», sagte der Weltranglisten-Dritte, der in der ersten Runde als Topgesetzter ein Freilos hatte.

Zverev lässt große Titelchance liegen

Solch ein Spiel gehöre aber zum Prozess, meinte der French-Open-Sieger zum Auftakt seiner Hartplatz-Saison in Nordamerika. «Denn Tennis besteht aus Höhen und Tiefen.» Das unerwartete Ausscheiden ist mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York jedoch alles andere als optimal. Zverev bleibt als Vorbereitung auf Flushing Meadows noch das Masters-Event in Cincinnati in den USA, das direkt auf Montreal folgt.

In Abwesenheit von Sinner und des Spaniers Carlos Alcaraz, der weiterhin wegen einer Handgelenksverletzung pausiert, ließ Zverev in Montreal die Chance auf seinen ersten Masters-Titel seit 2024 ungenutzt. Auch den vorzeitigen Sprung wieder auf Platz zwei der Weltrangliste vorbei an Alcaraz verpasste Zverev. Da Alcaraz sein geplantes Comeback für Cincinnati jedoch absagte, steht Deutschlands bester Tennisspieler ohnehin kurz davor, seinen Kontrahenten zu überholen.

Der Wimbledon-Finalist verfolgt weiterhin das Ziel, Weltranglisten-Erster zu werden. Allerdings steht Sinner mit großem Vorsprung an der Spitze des Rankings.

Zverev will nicht nach Entschuldigungen suchen

In Montreal entschied Zverev bei schwülen Bedingungen einen umkämpften ersten Durchgang im Tiebreak für sich. Doch der Satzgewinn gab dem Hamburger keine Sicherheit. Im Gegenteil: Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs kassierte Zverev ein Break.

«Bei diesen Bedingungen und mit diesen Bällen wird es einige etwas ungewöhnliche Ergebnisse geben. Die Bälle sind unberechenbar. Das ist jedes Jahr dasselbe und nichts Neues», haderte Zverev.

Als Ausrede wollte der Olympiasieger von 2021 die Bedingungen nicht gelten lassen. «Aber das ist keine Entschuldigung - ich bin einfach noch nicht in der Form, die ich in den vergangenen Monaten hatte.» Noch bleiben Zverev wenige Wochen Zeit, um das zu ändern. Die US Open beginnen am 30. August.