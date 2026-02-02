Melbourne (dpa) – Nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open hat Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste einen Platz eingebüßt. In dem am Montag veröffentlichten Ranking belegt der 28-Jährige nun Platz vier. Im vergangenen Jahr hatte Zverev in Melbourne das Endspiel erreicht, dieses Mal war im Halbfinale in fünf Sätzen gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz Schluss.

Der 22 Jahre alte Spanier, der nun alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal gewonnen und damit als jüngster Spieler überhaupt den Karriere-Grand-Slam perfekt gemacht hat, thront weiter an der Spitze. Platz zwei belegt der Italiener Jannik Sinner, der bei den Australian Open im Halbfinale in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic verloren hatte. Der 38 Jahre alte Serbe Djokovic schob sich durch seinen Finaleinzug in Melbourne an Zverev vorbei auf Rang drei.