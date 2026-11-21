Alcaraz legt vor, Zverev nach: Die beiden Topfavoriten machen am Sonntag den Titel bei den ATP Finals im Tennis unter sich aus. Im Halbfinale ist bei Zverev der Aufschlag wieder unantastbar.

Turin (dpa) - Alexander Zverev reckte einmal kurz den Schläger hoch, winkte ins Publikum - ließ die ganz großen Emotionen aber noch nicht raus. Der deutsche Tennisstar hatte soeben das Traumfinale gegen Carlos Alcaraz perfekt gemacht, von seinem dritten Triumph bei den ATP Finals ist er nur noch einen Sieg entfernt. Der Weltranglistenerste zog durch ein 7:6 (7:0), 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew ins Endspiel in Turin ein.

Für Zverev ist es das dritte Finale beim Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres nach 2018 und 2021 - verloren hat er bislang noch keins. Beim Showdown am Sonntag trifft der 29 Jahre alte Hamburger auf Spaniens Topstar Alcaraz. Der 23-Jährige hatte sich am Nachmittag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) durchgesetzt.

«Ich hoffe, es wird ein High-Level-Match», sagte Zverev zum Titel-Showdown: «Wir hatten ein Training vor dem Turnier, das war unglaublich. Wir haben einen Satz über anderthalb Stunden gespielt.»

«Psychotricks» von Zverev vor Matchbeginn?

Noch vor dem ersten Aufschlag kassierte Zverev vereinzelte Pfiffe aus dem Publikum in der Inalpi Arena. Dass er seinen Gegner vor dem Einlaufen ein paar Minuten warten ließ, sorgte für Unmut bei den Fans. «Das gehört dazu, das sind die kleinen Psychotricks, die man vor dem Match so macht», sagte Tennis-Idol Boris Becker bei Sky.

Zwischendurch beschwerte sich der Hamburger beim Schiedsrichter über die grelle Shot Clock, die die Sekunden runterzählt, bis der Aufschläger nach einem Ballwechsel servieren muss. Diese schien ihn irgendwie zu irritieren. Im Tiebreak des ersten Satzes agierte er aber voll fokussiert und auch beim Returnspiel deutlich druckvoller.

Im zweiten Satz schaffte er das entscheidende Break zum 4:3 - an seinem eigenen Aufschlag war erneut nicht zu rütteln. Zverev hat im gesamten Turnierverlauf noch kein Aufschlagspiel und auch noch keinen Satz abgegeben.

Deutsches Doppel im Halbfinale raus

Einen zweiten deutschen Final-Auftritt wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verlor im Halbfinale gegen die Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti nach einem packenden Match-Tiebreak mit 10:12. Dabei vergaben die Turniersieger von 2024 drei Matchbälle. Nach zwei Sätzen hatte es 6:7 (4:7), 7:6 (8:6) gestanden.

Dem Duo aus Coburg und Frankfurt bleibt damit ein krönender Abschluss ihrer gemeinsamen Zeit auf der Profitour verwehrt. Im Anschluss treten die zweimaligen US-Open-Finalisten aber noch bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna für das deutsche Team um Alexander Zverev an. Danach gehen sie getrennte Wege. «Realisieren kann man es wahrscheinlich noch nicht», sagte Krawietz. Am Abend würden sie sich aber «auf ein Bierchen hinsetzen und nochmal anstoßen».

Alcaraz erneut dick bandagiert

Alcaraz wollte sich das Zverev-Match «natürlich anschauen», wie er nach seinem Halbfinalsieg verriet. Mit seinem eigenen Match war er sehr zufrieden. «Ich bin einfach nur glücklich, im Finale zu stehen und mir selbst die Möglichkeit zu geben, großartiges Tennis zu spielen und hoffentlich die Trophäe in den Händen zu halten», sagte Alcaraz.

Im Spiel waren beim siebenmaligen Grand-Slam-Turniergewinner keine körperlichen Probleme auszumachen. Allerdings spielte er erneut mit einer dicken Bandage am linken Oberschenkel und einem kleineren Tape unterhalb des rechten Knies. Der Spanier hatte sich nach seinem zweiten Gruppenmatch gegen Medwedew einer MRT-Untersuchung unterzogen. Welche Beschwerden ihn genau plagen, wollte Alcaraz öffentlich nicht preisgeben.