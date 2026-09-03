Im vorigen Jahr kann Félix Auger-Aliassime den Titeltraum von Alexander Zverev beenden. Nun ist für die Nummer drei der Setzliste früh Schluss in New York.

New York (dpa) – Bei den US Open ist der nächste Titelanwärter und Konkurrent von Alexander Zverev früh gescheitert. Der an Nummer drei gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime verlor in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York gegen Karen Chatschanow aus Russland. Beim 7:6 (5:7), 3:6, 2:6, 2:6 wurde der Vierte der Tennis-Weltrangliste nur im ersten Satz seiner Favoritenrolle gerecht und war in der Schlussphase des Matches körperlich sichtlich angeschlagen.

Auger-Aliassime hatte bei den US Open 2025 in der dritten Runde noch gegen Zverev gewonnen. Nun hätten die beiden im Halbfinale aufeinandertreffen können.

Bei diesen US Open war der serbische Grand-Slam-Rekordtitelgewinner Novak Djokovic als weiterer Kandidat auf den Triumph bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Zverev absolviert sein Zweitrundenspiel gegen den Franzosen Quentin Halys deutscher Zeit in der Nacht zu Freitag.