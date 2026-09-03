Tennis-Überraschung
Zverev-Konkurrent bei US Open schon früh raus
Felix Auger-Aliassime
Felix Auger-Aliassime ist enttäuscht. (Archivbild)
Frank Molter. DPA

Im vorigen Jahr kann Félix Auger-Aliassime den Titeltraum von Alexander Zverev beenden. Nun ist für die Nummer drei der Setzliste früh Schluss in New York.

Lesezeit 1 Minute

New York (dpa) – Bei den US Open ist der nächste Titelanwärter und Konkurrent von Alexander Zverev früh gescheitert. Der an Nummer drei gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime verlor in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers in New York gegen Karen Chatschanow aus Russland. Beim 7:6 (5:7), 3:6, 2:6, 2:6 wurde der Vierte der Tennis-Weltrangliste nur im ersten Satz seiner Favoritenrolle gerecht und war in der Schlussphase des Matches körperlich sichtlich angeschlagen.

Auger-Aliassime hatte bei den US Open 2025 in der dritten Runde noch gegen Zverev gewonnen. Nun hätten die beiden im Halbfinale aufeinandertreffen können.

Bei diesen US Open war der serbische Grand-Slam-Rekordtitelgewinner Novak Djokovic als weiterer Kandidat auf den Triumph bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Zverev absolviert sein Zweitrundenspiel gegen den Franzosen Quentin Halys deutscher Zeit in der Nacht zu Freitag.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-629902/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren