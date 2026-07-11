Per Handy ist Alexander Zverev nach eigenen Worten während eines Grand-Slam-Turniers nicht erreichbar. Das gelte auch für seine Lebensgefährtin.

London (dpa) – Auch für seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla ist Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev in Wimbledon nach seiner Aussage per Handy nicht zu erreichen. Seit Jahren habe er sich angewöhnt, dass er sein Mobiltelefon während der zweiwöchigen Grand-Slam-Turniere ausschalte.

Zverev: «Wir haben eine relativ stabile Beziehung»

Er spreche eigentlich mit niemandem, sagte Zverev. Wie er mit seiner Freundin kommuniziere? «Wir überleben auch zwei Wochen ohneeinander», antwortete der 29 Jahre alte Hamburger nach seinem Finaleinzug in Wimbledon. «Wir haben eine relativ stabile Beziehung.»

Auch bei seinem French-Open-Triumph Anfang Juni hatte der deutsche Tennisspieler aufs Handy verzichtet. «Mein Handy ist bei Grand-Slam-Turnieren schon seit Jahren ausgeschaltet», sagte Zverev.

Wie in Paris ist Thomalla (36) beim Rasenklassiker in London nicht vor Ort. Nach Zverevs erstem Grand-Slam-Triumph war sie erst zur Titel-Party zum Team gestoßen. Die TV-Moderatorin ist oft wegen beruflicher Verpflichtungen nicht dabei. Die Beziehung hatte Thomalla im Oktober 2021 bei Instagram öffentlich gemacht.

Finale gegen Sinner

In Wimbledon strebt Zverev am Sonntag gegen Vorjahressieger Jannik Sinner aus Italien seinen zweiten Grand-Slam-Titel an (17.00 Uhr/Prime Video). Als erster deutscher Tennisspieler im Männer-Einzel seit Boris Becker 1995 erreichte Zverev das Finale.