Tennis
Zverev in Wimbledon: Handy auch für Sophia Thomalla aus
Wimbledon 2026
Alexander Zverev schaltet sein Handy bei Grand-Slam-Turnieren aus.
Kirsty Wigglesworth. DPA

Per Handy ist Alexander Zverev nach eigenen Worten während eines Grand-Slam-Turniers nicht erreichbar. Das gelte auch für seine Lebensgefährtin.

Lesezeit 1 Minute

London (dpa) – Auch für seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla ist Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev in Wimbledon nach seiner Aussage per Handy nicht zu erreichen. Seit Jahren habe er sich angewöhnt, dass er sein Mobiltelefon während der zweiwöchigen Grand-Slam-Turniere ausschalte.

Zverev: «Wir haben eine relativ stabile Beziehung»

Er spreche eigentlich mit niemandem, sagte Zverev. Wie er mit seiner Freundin kommuniziere? «Wir überleben auch zwei Wochen ohneeinander», antwortete der 29 Jahre alte Hamburger nach seinem Finaleinzug in Wimbledon. «Wir haben eine relativ stabile Beziehung.»

Auch bei seinem French-Open-Triumph Anfang Juni hatte der deutsche Tennisspieler aufs Handy verzichtet. «Mein Handy ist bei Grand-Slam-Turnieren schon seit Jahren ausgeschaltet», sagte Zverev.

Wie in Paris ist Thomalla (36) beim Rasenklassiker in London nicht vor Ort. Nach Zverevs erstem Grand-Slam-Triumph war sie erst zur Titel-Party zum Team gestoßen. Die TV-Moderatorin ist oft wegen beruflicher Verpflichtungen nicht dabei. Die Beziehung hatte Thomalla im Oktober 2021 bei Instagram öffentlich gemacht.

Finale gegen Sinner

In Wimbledon strebt Zverev am Sonntag gegen Vorjahressieger Jannik Sinner aus Italien seinen zweiten Grand-Slam-Titel an (17.00 Uhr/Prime Video). Als erster deutscher Tennisspieler im Männer-Einzel seit Boris Becker 1995 erreichte Zverev das Finale.

© dpa-infocom, dpa:260711-930-368302/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren