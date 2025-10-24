Der deutsche Tennis-Star darf sich über einen freien Tag beim Turnier in Wien freuen. Sein Gegner muss verletzt passen. Gelingt am Wochenende der zweite Sieg in Wien nach 2021?

Wien (dpa) - Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien kampflos das Halbfinale erreicht. Sein Viertelfinal-Gegner Tallon Griekspoor aus den Niederlanden musste wegen Rückenbeschwerden passen. «Ich habe mich mit ihm warm gemacht, er ist bei den letzten Aufschlägen zusammengebrochen. Ich habe gesehen, dass er Rückenschmerzen bekommt», sagte Zverev, für den es der erste Halbfinal-Einzug in Wien seit seinem Turniersieg 2021 ist.

Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Corentin Moutet aus Frankreich und dem Italiener Lorenzo Musetti. «Ich freue mich riesig, im Halbfinale zu sein, aber ich wollte natürlich ein schönes Match zeigen. Ich habe mich gefreut auf die Challenge, aber es ist, wie es ist», sagte Zverev. Turnierfavorit in Österreich ist Australian-Open- und Wimbledon-Sieger Jannik Sinner aus Italien.

Achte Teilnahme an den ATP Finals

Durch den Halbfinal-Einzug ist Zverev auch sicher bei den ATP Finals in Turin dabei. Nach dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, Sinner und Olympiasieger Novak Djokovic ist der Hamburger der vierte Spieler, der sich für das Turnier der besten Acht vom 9. bis 16. November qualifiziert hat. Damit nimmt Zverev zum achten Mal in neun Jahren an dem prestigeträchtigen Event teil. 2018 und 2021 konnte er die ATP Finals gewinnen.

Anschließend plant Zverev auch eine Teilnahme an der Davis-Cup-Endrunde in Bologna (18. bis 23. November). «Wenn ich gesund bin, spiele ich», bestätigte der Deutsche bei Sky, betonte aber, dass ihm das Format immer noch nicht gefalle.