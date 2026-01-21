Alexander Zverev erlebt in Melbourne eine turbulente Partie mit Regenpause und Schmerzen am Fuß. Doch am Ende kommt Deutschlands bester Tennisprofi weiter.

Melbourne (dpa) - Alexander Zverev steht bei den Australian Open in der dritten Runde. Der Vorjahresfinalist gewann in Melbourne sein Zweitrunden-Spiel gegen den Franzosen Alexandre Müller mit 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 und trotzte dabei auch einer längeren Regenunterbrechung.

Nach 3:04 Stunden verwandelte der 28-Jährige in der John Cain Arena seinen dritten Matchball. Zverev bekommt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug nun am Freitag mit dem Briten Cameron Norrie zu tun.

Hanfmann verpasst Überraschung

Zuvor hatte Yannick Hanfmann eine Überraschung gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz trotz einer starken Leistung klar verpasst. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlangte dem Spanier in seinem Zweitrunden-Match vor allem im ersten Satz alles ab, musste sich am Ende aber doch mit 6:7 (4:7), 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Bei den Frauen ist am Donnerstag noch Laura Siegemund gegen die australische Qualifikantin Maddison Inglis im Einsatz. Eva Lys, Tatjana Maria und Ella Seidel waren alle bereits in der ersten Runde ausgeschieden.