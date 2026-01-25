Australian Open
Zverev im Melbourne-Viertelfinale gegen Tien
Tennis - Australian Open
Asanka Brendon Ratnayake. DPA

Alexander Zverev bekommt es im Viertelfinale von Melbourne mit einem Senkrechtstarter aus den USA zu tun. Ein Duell mit seinem Angstgegner bleibt ihm damit erspart.

Melbourne (dpa) – Alexander Zverev bleibt im Viertelfinale der Australian Open ein Duell mit seinem Angstgegner Daniil Medwedew erspart. Der Russe musste sich im Achtelfinale in Melbourne überraschend deutlich dem amerikanischen Senkrechtstarter Learner Tien mit 4:6, 0:6, 3:6 geschlagen geben. Damit steht der 20 Jahre alte Tien erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale.

Zverev und Tien trafen bislang zweimal aufeinander. Im vergangenen Jahr gewann zunächst Tien beim ATP-Turnier in Acapulco im Achtelfinale in zwei Sätzen. In der ersten Runde der French Open setzte sich dann Zverev klar in drei Sätzen durch. Das Viertelfinale von Melbourne zwischen Zverev und Tien findet am Dienstag statt.

