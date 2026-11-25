Sinner war für Zverev zuletzt nicht zu schlagen - dennoch hofft der deutsche Tennisstar auf ein Comeback des verletzten Italieners. Er sieht einen Unterschied zu seiner eigenen schweren Verletzung.

Bologna (dpa) – Der Weltranglistenerste Alexander Zverev bringt auch wegen seiner eigenen Leidensgeschichte Mitgefühl für seinen verletzten Tennis-Rivalen Jannik Sinner auf. «Ich war auch da, ich weiß, wie es sich anfühlt», sagte Zverev am Rande der Davis-Cup-Endrunde in Bologna. Auch wenn der Italiener Sinner für ihn einer der größten Konkurrenten sei, wünsche er sich «trotzdem für ihn, dass er zurück auf die Tour kommt».

Sinner hatte sich am Dienstag am Knie operieren lassen. Wie das Management des 25-Jährigen mitteilte, sei bei dem kleinen Eingriff der Zustand des Iliotibialbands, das an der Außenseite des Oberschenkels vom Becken bis zum Schienbein verläuft, verbessert worden. Die OP wurde vom finnischen Orthopäden Lasse Lempainen durchgeführt. Nun beginne die Rehabilitation.

Zverev über Sinner: «Mental sehr stark»

«Wir wissen, dass er mental stark ist», sagte Zverev (29), der in Sinners Abwesenheit die Spitzenposition in der Weltrangliste vom Südtiroler übernommen hat. «Ich hoffe, dass er jeden Schritt ernsthaft geht und dass er in drei, vier Monaten zu 100 Prozent zurück sein kann», äußerte der Hamburger, der in dieser Saison alle fünf Duelle mit Sinner verloren hat.

Zverev selbst hatte nach einer schweren Fußverletzung 2022 monatelang gefehlt. Bei ihm seien die Ursachen und der Reha-Plan jedoch sofort «sehr, sehr klar» gewesen. Sinner habe dagegen zuletzt «wöchentlich gehofft, dass er zurückkommen kann».

Mit der Operation scheint klar, dass der fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinner auch bei den Australian Open im Januar 2027 nicht an den Start gehen kann. Sinner hat seit dem gewonnenen Wimbledon-Finale gegen Zverev Mitte Juli kein Match mehr bestritten.