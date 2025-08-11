Alexander Zverev hat sein Halbfinal-Aus in Toronto scheinbar gut verarbeitet und zieht beim letzten Turnier vor den US Open in die nächste Runde ein. Dazu braucht er gerade mal 66 Minuten.

Cincinnati (dpa) – Tennis-Profi Alexander Zverev ist erfolgreich in die Generalprobe vor den US Open gestartet und steht beim Masters in Cincinnati in der dritten Runde. Nach einem Freilos in Runde eins gewann der an Nummer drei gesetzte Hamburger 6:3, 6:3 gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy. Bei dem mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier trifft der Olympiasieger von Tokio nun auf Brandon Nakashima aus den USA.

«Ich bin zufrieden, wie ich gespielt habe», sagte Zverev, der beim Masters in Toronto vergangene Woche im Halbfinale ausgeschieden war. «Das war ein unglückliches Ende, Matchball zu haben und trotzdem zu verlieren ist nie einfach. Aber ich freue mich auf das, was vor mir liegt.» Er hoffe auf noch einige weitere Spiele und Duelle mit den Topleuten.

Zverev holt alle Breaks der Partie

Zverev kontrollierte den ersten Satz und holte sich beim 3:2 das erste Break der Partie. Im ersten Match seit dem Halbfinal-Aus beim Masters in Toronto wirkte der 28-Jährige ruhig und souverän, auch wenn ein Punkt nicht in seine Richtung ging. Mit dem zweiten Break zum 6:3 machte er den Satzgewinn perfekt.

Auch im zweiten Durchgang sorgte ein Break Zverevs für die Vorentscheidung, beim 4:2 profitierte er von leichten Fehlern seines Gegners. Basavareddy schaffte es zwar früh im zweiten Durchgang ohne einen erfolgreichen ersten Aufschlag sein Aufschlagspiel zu halten, spielte aber mehrfach aussichtslose Stoppbälle und machte Zverev damit das Leben leicht. Mit einem Ass nutzte Zverev nach nur 66 Minuten seinen zweiten Matchball.