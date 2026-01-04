Zverev gelingt Topstart in Tennissaison

Beim United Cup bereitet sich Alexander Zverev auf die Australian Open vor. Der Auftakt für die deutsche Auswahl glückt. Zverev erklärt, warum er eine andere Strategie als seine ärgsten Rivalen wählt.

Sydney (dpa) - Alexander Zverev umarmte seinen Vater und klatschte freudestrahlend mit den Teamkollegen beim United Cup ab. Der Weltranglistendritte feierte einen optimalen Start ins neue Tennisjahr und führte die deutsche Auswahl in Sydney zum klaren 3:0-Auftaktsieg gegen die Niederlande.

Beim 7:5, 6:0 gegen Tallon Griekspoor zeigte der 28-Jährige nur im ersten Satz noch leichte Anlaufschwierigkeiten. Im kompletten zweiten Durchgang gab er gegen den Weltranglisten-26. dann lediglich sieben Punkte ab. «Es war schwierig, in den Rhythmus zu kommen», sagte Zverev im Interview auf dem Platz mit Andrea Petkovic. «Als ich die Chancen bekommen habe, habe ich es gut gemacht. Ich bin sehr glücklich mit meinem Sieg.»

Klarer Erfolg auch mit Siegemund

Eva Lys hatte das deutsche Team, das von Alexander Zverev Senior als Trainer betreut wird, mit 6:2, 6:2 gegen Suzan Lamens in Führung gebracht. Beim 6:3, 6:2 im abschließenden gemischten Doppel mit Laura Siegemund gegen Griekspoor und Demi Schuurs holte sich Zverev weitere Spielpraxis auf dem Weg zu den Australian Open.

«Mein Aufschlag war heute ganz gut», sagte der Hamburger nach dem Einzel kokettierend. «Alles andere ist schwierig einzuschätzen, weil es nicht viele lange Ballwechsel gab, es war nicht viel Rhythmus im Spiel, aber ein Sieg ist ein Sieg.»

Bei dem Teamwettbewerb spielt sich Zverev traditionell für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres warm, das am 18. Januar in Melbourne beginnt. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als seine größten Konkurrenten sind hingegen beim United Cup nicht dabei.

Zverev: Dieselmotor muss erst in Gang kommen

«Manche Jungs wie Jannik und Carlos können einfach bei den Australian Open auftauchen und sofort tolles Tennis spielen», sagte Zverev vor Turnierstart. «Ich fühle mich manchmal mehr wie ein Dieselmotor, der erst in Gang kommen muss. Irgendwann spiele ich dann gutes Tennis. Also muss ich Vorbereitungsturniere spielen.»

Im Vorjahr gelang dies bestens. Auch wenn er sich beim United Cup eine kleine Bizepszerrung zuzog, ging es für ihn bei den Australian Open bis ins Finale, das er gegen Sinner verlor. Anschließend folgte jedoch eine Saison, die immer wieder von körperlichen Problemen und auch sportlichen Rückschlägen geprägt war.

Lys anfangs nervös, später souverän

Auch Teamkollegin Lys hat gute Erinnerungen an die Australian Open, bei denen sie im Vorjahr als Lucky Loserin bis ins Achtelfinale einzog. Gegen die Weltranglisten-89. Lamens gelang ihr beim United Cup ebenfalls ein starker Auftakt in die Saison. «Als ich auf den Platz gekommen bin, habe ich gesehen, wie viele Leute zusehen. Ich war ziemlich nervös», gestand die 23-Jährige. Dies legte sie jedoch schnell ab. «Ich war definitiv sehr gut bei den wichtigsten Punkten.»

In der Gruppenphase des Teamwettbewerbs geht es für die deutsche Auswahl am Montag nun gegen Vorjahresfinalist Polen mit der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek. Die Sieger der sechs Dreiergruppen sowie der jeweils beste Zweite aus den jeweils drei Gruppen in Sydney und Perth schaffen es ins Viertelfinale. Deutschland hatte den United Cup 2024 gewonnen.