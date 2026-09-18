Eine Woche ist es her, dass Alexander Zverev die US Open gewonnen hat. Nun ist Deutschlands Spitzenspieler schon wieder im Davis Cup gefordert.

Halle/Westfalen (dpa) – US-Open-Champion Alexander Zverev kommt im Davis-Cup-Duell mit Kroatien gleich im Auftaktspiel zum Einsatz. Der 29-Jährige trifft im westfälischen Halle an diesem Samstag um 14.00 Uhr auf Matej Dodig und ist gegen die Nummer 171 der Welt klarer Favorit. Danach spielen Daniel Altmaier und die kroatische Nummer eins Dino Prizmic gegeneinander. Altmaier erhielt von Teamchef Michael Kohlmann den Vorzug vor Yannick Hanfmann.

Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt dann am Sonntag, wenn ab 12.00 Uhr zunächst das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz und danach zwei weitere Einzel angesetzt sind. Zum Weiterkommen sind drei Siege nötig. Im vergangenen Jahr war Deutschland bei der Finalrunde im Halbfinale an Spanien gescheitert.

Zverev hatte erst am vergangenen Wochenende bei den US Open in New York seinen zweiten Grand-Slam-Titel gefeiert. Dennoch ist er in Halle dabei. Vor der Partie am Samstag ist im Stadion eine Ehrung für Zverev geplant.