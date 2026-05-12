Auf den Weg zu den French Open scheitert Alexander Zverev beim Turnier in Rom früh. Nach sehr gutem Start und ausgeglichenem zweiten Satz bricht Deutschlands bester Tennisspieler völlig ein.

Rom (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Rom das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglisten-Dritte vergab gegen den Italiener Luciano Darderi vier Matchbälle und verlor mit 6:1, 6:7 (10:12) und 0:6.

Dabei gelang Zverev, der zu Beginn des Turniers in Rom noch etwas angeschlagen war, wieder ein Blitzstart. Besonders bei eigenen Aufschlagspielen dominierte der 29-Jährige seinen italienischen Gegner. Zverev nahm diesem zweimal nacheinander den Aufschlag ab. So führte der Deutsche nach nur 24 Minuten mit 5:0. Der Satz ging deutlich mit 6:1 an Zverev.

Zverevs Gegner kämpft sich ins Spiel

Im zweiten Durchgang gelang dem Weltranglisten-Dritten gleich wieder ein Break. Danach lief es allerdings besser für Darderi. Er schaffte das Re-Break zum 1:1, begünstigt durch einen leichten Fehler und einen Doppelfehler des Deutschen. Der Italiener kämpfte sich ins Spiel, das nun enger wurde.

Beim Stand von 5:4 schlug Zverev zum Match auf, aber Darderi konnte ausgleichen. Der Satz ging schließlich in den Tiebreak, in dem sich der Deutsche vier Matchbälle erkämpfte. Doch dann gab er den zweiten Satz mit einem Doppelfehler ab.

Im dritten Satz ging beim Deutschen fast nichts mehr. Er haderte immer wieder mit seinem Spiel, machte viele unerzwungene Fehler und einige Doppelfehler. Am Ende stand ein bitteres 0:6.