Mit der besten Turnierleistung zieht Zverev in Miami ins Halbfinale ein. Gegen einen ehemaligen Angstgegner lässt er gar nichts zu. Jetzt hat er gegen den nächsten Gegner die Gelegenheit zur Revanche.

Miami Gardens (dpa) – Alexander Zverev hat beim Masters in Miami das Halbfinale erreicht und das nächste Duell mit Jannik Sinner aus Italien perfekt gemacht. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in Florida gewann Deutschlands bester Tennis-Profi sein Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien souverän 6:1, 6:2 und trifft nun wie schon in Indian Wells im Halbfinale auf die Nummer zwei der Weltrangliste. In Kalifornien hatte sich Sinner durchgesetzt und das Turnier danach gewonnen.

«Ich habe gut gespielt. Morgen wird der schwierigste Test gegen Jannik. Aber ich fühle mich gut und das geht hoffentlich weiter», sagte Zverev beim Interview auf dem Platz. Zu seiner umgestellten Spielweise, die er seit dieser Saison umsetzt, sagte er: «Wenn es sich schnell auszahlt, ist das noch besser. Ich habe damit geplant, dass ich mir etwas schwertun werde. Bislang genieße ich das und es geht hoffentlich so weiter.»

Zverev gewinnt den ersten Satz schon nach einer halben Stunde

Gegen Cerundolo dominierte Zverev den ersten Satz und nahm seinem Gegner bis zum 5:0 alle Aufschlagspiele ab. Schon nach 30 Minuten ging der Durchgang an den Olympiasieger aus Hamburg, der sich so gut wie keinen Fehler erlaubte. Auch im zweiten Durchgang blieb Zverev aggressiv, holte sich schnell zwei Breaks und ging mit 4:1 in Führung. Nach 65 Minuten nutzte Zverev dann seinen ersten Matchball und machte den Einzug ins Halbfinale perfekt. Es war zudem der vierte Sieg aus den vergangenen vier Partien gegen Cerundolo, gegen den er die drei ersten Duelle noch alle verloren hatte.

Sinner hatte sich zuvor gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:2, 6:2 durchgesetzt und hat bei dem Masters noch keinen Satz abgegeben. Im anderen Halbfinale trifft Arthur Fils aus Frankreich auf Jiri Lehecka aus Tschechien.