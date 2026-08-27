Die US Open können für Alexander Zverev kommen. Der French-Open-Champion erwischte eine gute Auslosung.

New York (dpa) – Alexander Zverev hat bei den US Open eine ordentliche Auslosung erwischt. Der 29-Jährige bekommt es beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der ersten Runde mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun, aktuell die Nummer 91 der Welt.

Zverev entging bei der Auslosung in New York zudem Novak Djokovic. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger aus Serbien wurde in die untere Turnierhälfte mit dem Spanier Carlos Alcaraz gelost. Auf beide kann Zverev damit erst im Finale treffen. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat seine Teilnahme in New York wegen einer Knieverletzung abgesagt. Die US Open beginnen an diesem Sonntag.

Zverev startet wegen der Absage von Sinner bei seiner 43. Teilnahme erstmals als topgesetzter Spieler in ein Grand-Slam-Turnier. Der French-Open-Champion geht damit als Topfavorit an den Start, zumal Alcaraz zuletzt lange verletzt fehlte. Zudem stand Zverev diese Saison bislang bei allen Grand-Slam-Turnieren mindestens im Halbfinale.

Auch die übrigen deutschen Tennisprofis konnten mit der Auslosung zufrieden sein. So bekommt es Eva Lys zum Beispiel mit einer Qualifikantin zu tun.