Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev möchte bei den US Open lieber weiter spät spielen. Die Organisatoren erfüllen ihm diesen Wunsch.

New York (dpa) – Alexander Zverev bekommt seinen Wunsch erfüllt und darf zum vierten Mal bei den US Open am späten Abend aufschlagen. Der French-Open-Sieger absolviert sein Achtelfinale am Montag (Ortszeit) gegen den Italiener Luciano Darderi erneut als zweite Partie der Nightsession unter Flutlicht im Arthur Ashe Stadium. Deutscher Zeit findet die Partie beim Grand-Slam-Turnier in New York in der Nacht zu Dienstag statt.

Zverev: Möchte nicht mittags um zwölf spielen

Zverev hatte nach seinem Drittrundensieg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo berichtet, dass er im Turnier gerne seinen Rhythmus beibehalten würde und diesen Wunsch auch bei den Organisatoren hinterlegt habe. «Ich gehe um sechs ins Bett», sagte der 29-Jährige. «Der Turnierdirektor ist super nett, er gibt mir die Wahl. Ich bin in einem Rhythmus, wo ich vor vier, fünf nicht einmal schlafen gegangen bin, da möchte ich nicht um 12 spielen.»

Die Spieler haben ein gewisses Mitspracherecht bei den Ansetzungen, dürfen Wünsche äußern, wann sie spielen wollen und wann nicht. Für den endgültigen Spielplan werden auch andere Faktoren wie Fernsehinteressen berücksichtigt.

Zverev ist nach der verletzungsbedingten Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier an Position eins gesetzt. Mehrere Mitfavoriten auf den Titel sind bereits ausgeschieden.