Alexander Zverev liefert ab - fliegt aber enttäuscht in den Urlaub. Das in die Jahre gekommene Tennis-Team verspielt seine vielleicht letzte Chance auf den großen Triumph. Wie geht es jetzt weiter?

Bologna (dpa) - Den Teamabend mit Pizza, Burger und Frustbier nach dem frühen Davis-Cup-Aus verpasste Alexander Zverev. Der Tennisstar war bereits wenige Stunden nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Großbritannien aus Bologna abgereist. Zuvor hatte sich der Weltranglistenerste beim deutschen Team aber für sein Fernbleiben entschuldigt und bei allen bedankt - auch wenn der große Traum einmal mehr unerfüllt blieb.

Zverev und Co. wollten für den ersten deutschen Triumph im prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb seit 33 Jahren sorgen. Für Zverev selbst wäre es ein krönender Abschluss seines sportlichen Traumjahres mit zwei Grand-Slam-Titeln und der Eroberung der Nummer eins gewesen. Doch stattdessen fliegt der 29-Jährige mit einer großen Enttäuschung in den Urlaub auf die Malediven.

Wie groß der Frust bei Zverev war, konnte man unmittelbar nach der Niederlage im entscheidenden Doppel gegen die Briten sehen: Der Hamburger versank auf seinem Sitz, schlug die Hände vors Gesicht und starrte dann ins Leere. Das 1:2 gegen Großbritannien machte nicht nur den Halbfinal-Showdown gegen Spanien mit Topstar Carlos Alcaraz zunichte. Es zerstörte auch die womöglich letzte Chance der Generation um Zverev, die laut Boris Becker «hässlichste Salatschüssel der Welt» zu gewinnen.

Verjüngung muss her

Im aktuellen Team ist Zverev mit 29 Jahren der mit Abstand Jüngste. Die beiden anderen Einzelspieler Jan-Lennard Struff (36) und Yannick Hanfmann (35) sowie die Doppelspieler Kevin Krawietz (34) und Tim Pütz (39) sind deutlich über 30. Eigentlich müsste jetzt ein klarer Umbruch im Team her - doch die großen Toptalente fehlen im deutschen Tennis.

«Generell gibt es mehrere Optionen», sagte Teamkapitän Michael Kohlmann über die Planungen für die neue Davis-Cup-Saison. Eine davon sei, in Zukunft bei der Nominierung auf ein klassisches Doppel zu verzichten und stattdessen einen Einzelspieler mehr mitzunehmen. So wie es zum Beispiel Italien bei dieser Endrunde tut. Die Chance auf Einsätze ist für jüngere Spieler jetzt so groß wie lange nicht. Das Problem ist nur: Wirklich aufdrängen tut sich niemand.

Toptalente fehlen

Tom Gentzsch (23 Jahre/Weltranglistenposition 156) und Diego Dedura (18/185) sind von der neuen Generation aktuell am besten platziert - und dennoch weit weg von den Top-100. Der von einigen schon als möglicher Zverev-Nachfolger hochgelobte Justin Engel (19), der im Vorjahr als 17-Jähriger ein vielbeachtetes und erfolgreiches Davis-Cup-Debüt gab, ist auch verletzungsbedingt auf Weltranglistenplatz 775 abgestürzt.

Aufgrund des Talente-Mangels will Kohlmann auch keinen Umbruch nur um des Umbruchs willen machen. Und so ist es sogar eine Option, dass Doppelspieler Pütz, der im kommenden Jahr bei den Australian Open mit Hanfmann ein letztes großes Turnier spielen will, bei der ersten Qualifikationsrunde im Februar doch noch einmal dabei ist. «Ausgeschlossen ist jetzt aktuell gar nichts», sagte Kohlmann.

Zverev jetzt der Gejagte

Ob und wann Zverev in den Kader zurückkehrt, muss auch abgewartet werden. Der Vielspieler wird in den kommenden Wochen erst mal abschalten, neue Kräfte sammeln - und vor allem seinen Fuß schonen. Die Schmerzen am Sprunggelenk - eine Folge seiner schweren Verletzung 2022 - tauchten auch bei seinem 6:3, 6:2-Sieg gegen Arthur Fery zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich wieder auf.

«Aber es ist okay, wir sind am Ende der Saison», sagte Zverev: «Mein Körper braucht einfach auch mal eine Woche frei.» Die Auszeit kommt nun eher als erhofft. Im Januar beginnt bei den Australian Open die Tennis-Hatz wieder aufs Neue - mit Zverev in der Rolle des Gejagten. «Plötzlich ist der Skalp von Sascha Zverev doppelt so viel wert, wie es noch vorher der Fall war», versinnbildlichte Tennis-Idol Boris Becker.