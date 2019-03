Zur Person: Franziska Schreiber

Franziska Schreiber wurde 1990 in Dresden geboren und wuchs in einem linken Elternhaus auf. 2008 machte sie ihr Abitur und trat nach einem Studium der Rechtswissenschaften 2013 in die AfD ein. In der neu gegründeten Partei legte Schreiber eine steile Karriere hin: Innerhalb eines Jahres wurde sie Vorsitzende der Jungen Alternativen in Sachsen, 2017 war sie die einzige Frau im Bundesvorstand der Jugendorganisation und zudem deren Pressesprecherin.

Als enge Vertraute der ehemaligen Vorsitzenden Frauke Petry positionierte sie sich im Laufe der Zeit klar gegen den immer stärker werdenden rechten Flügel um Björn Höcke. Auf dem AfD-Bundesparteitag in ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.