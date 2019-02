Zahnpasta am Bahnhof: Als der Ottoturm mal weiß getüncht war

Ja, das waren wohl noch richtige Jungens damals – mit „s“ am Ende geschrieben: Lausbuben, die sich „datt dumm Zeuch“ auch durch Krieg und Nachkriegs-Hungerzeit nicht verbieten ließen. So erzählt Erwin Lück aus Mudersbach, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am Kirchener Bahnhof jede Menge Waggons herumstanden, die nicht mehr wegkamen, weil alle Brücken von der deutschen Wehrmacht gesprengt worden waren. „Da war so einiges drin, was die Leute zum Leben brauchen konnten“, erinnert sich der Senior, „und die Bevölkerung hat viele der Waggons geplündert“.

Einer dieser Güterzugwagen hatte es besonders in sich, sagt der Rentner: „Der war voll geladen mit Blendax – also mit unzähligen Tuben Zahnpasta. Unmengen von großen Pappkartons waren in dem ...

Lesezeit für diesen Artikel (253 Wörter): 1 Minute, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.