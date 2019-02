Wer kann Knochenmarkspender werden?

Spender werden kann jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren, der mindestens 50 Kilo wiegt. Bei Typisierungsaktionen erfolgt die Registrierung zunächst mit einem Wattestäbchen per Wangenschleimhautabstrich. Für den Spender ist das eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Damit ist der erste Schritt getan, um einem Menschen das Leben retten zu können.

Die Befunde werden anschließend anonymisiert an das Zentrale Knochenmarkspender Register (ZKRD) in Ulm weitergeleitet, wo sie für Patientenanfragen aus dem In- und Ausland zur Verfügung stehen. Mehr Informationen gibt es ...