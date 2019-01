Weniger ist in vielen Fällen mehr

Einrichtungsexperte Peter Schmidt von Peter Schmidt Wohnen in Altenkirchen stellt immer das Individuum in den Fokus. „Jeder ist anders; es gibt viel zu bedenken wie Alter oder auch Einkommensgrenzen. Und: Geschmäcker sind verschieden“, weiß Schmidt, der seit über 30 Jahren als Inneneinrichter und Raumausstatter tätig ist. Er hat beobachtet, dass der Trend weggeht vom Purismus, der einige Jahre in der Möbel- und Einrichtungsbranche vorherrschte. Dafür gebe es eine Rückbesinnung auf natürliche Stoffe und organische Formen. „Bei Polstermöbeln etwa findet man nun häufiger runde Formen und kräftigere Farben. Die Einrichtung soll wieder mehr Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlen.“ Trotzdem rät Schmidt seinen Kunden, nicht jedem Trend nachzujagen. Und vor allem nach der alten Devise „weniger ist mehr“ zu agieren. „Lieber gebe ich einmal mehr Geld für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück aus.“ Schmidt rät seinen Kunden nachhaltig und langlebig zu kaufen. Zumal man bei billigen Möbeln oft nicht wisse, ob Schadstoffe enthalten sind; ganz zu schweigen von den ökologischen Ressourcen, die verschwendet würden, um Billiges aus Fernost zu beziehen, wo man Qualität vor Ort haben könne.

Auch müsse man nicht unbedingt neu kaufen, so der Experte. Oft reiche es aus, wenn man einen Raum komplett leer macht und danach die Möbel einfach umstellt, Hilfreich sei dabei, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.