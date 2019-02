Weitere Bürger-Info geplant

Aufgrund der zeitlich gestrafften Planungen für die Ausführung (unsere Zeitung berichtete) wird ab Ende April der Tunnelvortrieb sowohl in offener als auch in bergmännischer Bauweise beginnen. Der bergmännische Tunnel wird im Sprengvortrieb gebaut, für den Tunnel in offener Bauweise sind voraussichtlich ab Juni ebenfalls Lockerungssprengungen erforderlich. Zu den Sprengarbeiten und Sicherungsmaßnahmen wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nochmals zu einer Informationsveranstaltung wie bei der Sperrung der Schaumburger Straße einladen.

Die unmittelbar betroffenen Bürger im Umfeld der Baumaßnahme erhalten schriftliche Informationen per Post, für die an den Baumaßnahmen interessierten Bürger gibt es zudem eine Ankündigung. In Verbindung mit dem Anschlag ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.