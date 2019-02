Am heutigen Donnerstag könnten die Weichen für die Zukunft des Hockey-Standorts Bad Kreuznach gestellt werden. Ab 20 Uhr präsentieren in der Aula der Hofgartenschule die „Hockey-Freunde Bad Kreuznach“ die Ergebnisse ihrer Überlegungen und Ideen für die Zukunft der Sportart an der Nahe. Die Info-Veranstaltung unter dem Motto „Bestes Hockey in Bad Kreuznach“ richtet sich an alle Interessierten, vor allem aber an die Eltern der Kinder, die in den Hockey-Klubs Kreuznacher HC und VfL spielen.

Der Arbeitsgruppe gehören Vertreter beider Vereine an: Inge Miczka, Joachim Pfaff, Frank Götze (alle KHC) sowie Ludwin Ley, Aksel Wunner, Christoph Dietrich, Marcel Kerry, Michael Becker, Stefan Becker (alle VfL). ...

