Von Bonn nach Berlin

Der Radweg Deutsche Einheit ist ein vom Bundesverkehrsministerium gefördertes Projekt, der die alte Hauptstadt Bonn mit der neuen Hauptstadt Berlin verbindet. 2016 wurde der 1100 Kilometer lange und durch sechs Bundesländer sowie Berlin verlaufende Radweg mit einem eigenen Logo gekennzeichnet.

In Rheinland-Pfalz verläuft der Radweg Deutsche Einheit von Bonn her kommend über den Rheinradweg und ab Lahnstein über den Lahntalradweg in Richtung Limburg.