VG-Rat stimmt Vereinbarung zum Breitbandausbau zu

Unterversorgt sind übrigens alle Schulen im Rhein-Lahn-Kreis – in Sachen Internet. Deswegen beschäftigte sich der Verbandsgemeinderat Bad Ems in seiner jüngsten Sitzung auch mit der Breitbandversorgung. Nachdem im Rhein-Lahn-Kreis die Glasfaservernetzung nahezu abgeschlossen werden konnte, ist nun das nächste Ziel, flächendeckend auch und gerade ländliche Bereiche mit schnellem Internet zu versorgen, und zwar mittels eines glasfaserbasierten NGA (Next Generation Access)-Ausbaus. Dabei handelt es sich um ein Programm, das von Bund und Land gefördert wird. Unter anderem sollen Schulen mit 30 mbit/s pro Schule und Klasse symmetrisch ausgebaut werden. Auch die sogenannten weißen Flecken beim Mobilfunk, die es hier und da auch in der Verbandsgemeinde Bad Ems noch gibt, sollen dabei eliminiert werden.

Federführend will der Rhein-Lahn-Kreis auch diesen zweiten Schritt zum Ausbau der Breitbandversorgung übernehmen, die Stadt Lahnstein und die Verbandsgemeinden schließen dazu eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein-Lahn-Kreis, die die Zusammenarbeit ...

