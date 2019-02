So viel Einigkeit herrschte bei dem jahrzehntealten Streitthema der rheinland-pfälzischen Landespolitik schon lange nicht mehr. „Uns allen geht es doch um eine qualitativ hochwertige Versorgung der behinderten Menschen“, sagten so oder so ähnlich Gerd Schreiner (CDU), Hedi Thelen (CDU), Daniel Köbler (Grüne), Sven Teuber (SPD), Lothar Rommelfanger (SPD) und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (CDU). Dieser übergroßkoalitionäre Konsens darf aber über den entscheidenden Streitpunkt nicht hinwegtäuschen: Beim Prüfrecht des Landes gegenüber Behindertenwerkstätten kollidieren noch immer zwei Rechtsauffassungen.

Im Kern fassen zwei Redebeiträge von Schreiner und Bätzing-Lichtenthäler die grundlegenden Positionen zusammen. „Aus dem Ratschlag des Rechnungshofs geht hervor: Paragraf 20 des Rahmenvertrags ist nicht mit Paragraf 12 des ...

Lesezeit für diesen Artikel (390 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.