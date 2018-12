Tore für den guten Zweck: DJK-Spieler lassen andere an ihrem Erfolg teilhaben

Wer ein Tor schießt, der hat Grund zur Freude. Da die DJK Friesenhagen diese Freude schon in der Vorsaison ziemlich oft verspüren durfte, entschieden sich die Spieler in der Sommerpause dazu, andere fortan daran teilhaben zu lassen. „Die Kleinsten im Ort sollen von unserem Erfolg profitieren“, heißt es auf dem Teilnahmeantrag zur Aktion „Unsere Tore für die Zukunft Friesenhagens“.

Genauer gesagt kommen für jedes Tor, das in den Ligaspielen der ersten Mannschaft fällt, Geld zusammen, das am Ende der Spielzeit dem katholischen Kindergarten „St. Anna“ in Friesenhagen zu Gute ...