Zeitgleich zum Viertelfinale der Oberligisten HV Vallendar und TV Mülheim im Pokalwettbewerb des Handballverbandes Rheinland kommt es am Donnerstag (17 Uhr) zu einem weiteren Viertelfinalspiel, wenn der TV Bassenheim in der Karmelenberghalle den SV Urmitz empfängt.

In der vergangenen Saison waren beide Klubs Konkurrenten in der Rheinlandliga, aber Bassenheim stieg in die Verbandsliga ab und geht mit der Außenseiterrolle ins Pokalspiel.