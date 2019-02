Neue VG Hunsrück-Mittelrhein umfasst 33 Ortsgemeinden

Der Verbandsgemeinde Emmelshausen mit Verwaltungssitz in Emmelshausen gehören die Stadt Emmelshausen sowie 24 eigenständige Ortsgemeinden an. Zum Stichtag 31. Dezember 2017 waren dort 14.700 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel mit Verwaltungssitz in der Stadt Oberwesel gehören die Städte Oberwesel und St. Goar sowie sechs eigenständige Ortsgemeinden an (Damscheid, Laudert, Niederburg, Perscheid, Urbar und Wiebelsheim). Am ...