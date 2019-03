Netzwerk Innenstadt beschäftigt sich mit Abendgestaltung

Das Neuwieder Nachtleben beschäftigt auch das Netzwerk Innenstadt. Unter anderem in der Gruppe „Handel und Gastronomie“ wird nach Ideen gesucht, wie Neuwieder in den Abend- und Nachtstunden in die Innenstadt gelockt werden können. Citymanagerin Julia Wiederstein sagt zum Neuwieder Nachtleben: „Es gibt schon einige Kneipen und Bars, aber das Angebot ist nicht gerade riesig.“ Bezüglich des Affenplanten meint Wiederstein: „Im Prinzip ist jede Eröffnung im Bereich Nachtleben und Feiern eine Bereicherung für die Abendgestaltung in Neuwied.“ Möglichkeiten, wegzugehen, gebe es zwar, urteilt auch der Sprecher der AG „Kunst und Kultur“, Oliver Grabus, aber Veranstaltungen seien Mangelware.

Kleinere Konzerte oder andere Events werden aus seiner Sicht zudem zu schlecht beworben: „Wahrscheinlich ist das Nachtleben besser, als wir denken, aber wir kriegen vieles einfach nicht mit“, meint Grabus ...

