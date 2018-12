Museum bietet verschiedene Mitmachprogramme an

Nach Weihnachten ist vor Ostern: Übers Jahr verteilt bietet das Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg immer wieder verschiedene Mitmachprogramme für Kindergartengruppen, Schulklassen, Vereine oder auch Geburtstagsfeiern an. Wenn also am 20. Dezember die letzten Gäste das Programm „Weihnachten früher“ durchlaufen haben, starten im Museum wieder die Vorbereitungen für die Fastenzeit und das folgende Osterfest.

Im Spätsommer/Herbst lockt außerdem Jahr für Jahr die Aktion „Ernte früher“. Zusätzlich können verschiedene Geburtstagspakete (zum Beispiel „Schule früher“, Basaltwerkstatt etc.) gebucht werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter: ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.