Mitnahmeverpackungen sorgen für Vermüllung

Der Mitnahmetrend macht sich überall in den Städten bemerkbar. „Kaffeebecher sind definitiv ein Thema“, sagt Susanne Roth, Abteilungsleiterin Betrieb beim Kommunalen Servicebetrieb Koblenz. Die Bäckerei Höfer mit zwölf Filialen in Koblenz, acht im Kreis Mayen-Koblenz und drei in Andernach hat das Problem erkannt. Seit vier Jahren gibt es jedes Jahr einen neuen Mehrwegbecher, „bisher haben wir etwa 8000 Stück in den Verkehr gebracht“, sagt Geschäftsführer Tobias Kröber. Wer sich diesen oder einen anderen Mehrwegbecher füllen lässt, bekommt Rabatt auf das Getränk. Der Verbrauch an Papierbechern hat sich bereits leicht reduziert. „Meine persönliche Einschätzung ist, dass Mehrwegbecher mit der Zeit immer mehr Akzeptanz finden und sich dadurch die Einwegbecher deutlich reduzieren werden“, meint Kröber, der darauf verweist, dass Höfer über die Verpackungsverordnung für das Inverkehrbringen von Verpackungen, die nicht in der Filiale entsorgt werden, Gebühren zahlt und finanziell an deren Entsorgung beteiligt ist.

Auch McDonalds will Müll reduzieren. Laut Nachhaltigkeitsbericht hat die Fastfoodkette 2017 über 47.300 Tonnen Verpackungen verbraucht. Bis 2025 sollen weltweit alle Schachteln und Becher recycelt werden können. Bestimmte Burger gibt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.