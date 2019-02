Mehr Sicherheit und mehr Information: Bürgernetzwerk stellt Forderungen an die Bahn

Der Brand dreier Güterwaggons in Unkel hat der Debatte um Sicherheit und Lärmschutz im Mittelrheintal neue Dringlichkeit verliehen. Exemplarisch fordert das Bürgernetzwerk Pro Rheintal in einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer unmittelbare Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben der Anwohner. „Im engen Mittelrheintal, wo die Bahn oft in Abständen von wenigen Metern an der Wohnbebauung sowie an Schulen und Hotels vorbeirauscht, kann ein technisches Versagen einen ganzen Ort in die Luft sprengen“, heißt es.

Oft seien lokale Rettungsdienste und Feuerwehren weder informiert noch darauf eingestellt, dass Züge hochexplosive Chemikalien oder militärische Kampfmittel transportieren. Das Bürgernetzwerk fordert, dass bei der Bahn eine unabhängige technische Überwachung ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.