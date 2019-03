Kritik auch am Ehrenamt muss sein: Drei Ortsbürgermeister erklären, wie sie damit umgehen

Jürgen Popitz (60) ist seit 20 Jahren Rüdesheimer Ortsbürgermeister und tritt wieder an. „Ich denke nie negativ, nehme alle Kritiker erst einmal positiv auf.“ Sein Rezept: „Man muss sie akzeptieren und respektieren, ein Gespräch schafft Klarheit, Missverständnisse werden ausgeräumt.“ Für ihn zählt: „Meine Begeisterung für unser Dorf, in dem wir so viel erreicht haben, ist nicht durch einen Kritiker mundtot zu machen.“ Bei seinen zwei Sprechstunden pro Woche kämen im Schnitt wenigstens zehn Leute mit allerlei Anliegen. Der Ortsbürgermei-ster weiß: „Das ist ein gutes Ventil.“

Für Kai Michelmann (54) war das erste halbe Jahr als Norheimer Ortsbürgermeister 2014 ein „Kulturschock“, so Vieles sei auf ihn eingeprasselt. Kaum vorstellbar für Außenstehende, wie groß die Bandbreite dieses ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.