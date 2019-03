Kommentar: Mehr Mut hätte gutgetan

Kontinuität ist Trumpf: Das lässt sich beim Blick auf das Personaltableau der CDU für die VG-Ratswahl in Birkenfeld unzweifelhaft feststellen, und das muss natürlich auch kein Nachteil sein. Aber ein wenig mehr Mut hätte dem Wahlvorschlag der CDU schon gutgetan. Man mag der Partei ja zugestehen, dass sie auf VG-Ebene nicht problemlos Frauen und junge Menschen als Kandidaten aus dem Hut zaubern kann. Aber wenn sich schon einige wenige Bewerber aus diesen beiden Kategorien finden lassen, dann hätte man zumindest mehr von ihnen auf Plätze mit guten Chancen auf ein Mandat im künftigen VG-Rat hieven können.

So aber ist Claudia Feis die Einzige, für die diese Aussage gilt. Was die Wahlaussichten auf VG-Ebene angeht, hat die CDU – nicht zuletzt wegen der allgemein in Umfragen schwächelnden ...